تعرف على الفرص الاستثمارية داخل دمياط.. أبرزها قطاع السياحة وصناعة الأسماك

دمياط - هيثم مراد

تمتلك محافظة دمياط المثير من الفرص الاستثمارية والتى تنوعت مابين قطاع السياحة وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة إلى جانب توفير فرص استثمارية أخري لإقامة وإنشاء مناطق سكنية، ويعرض "اليوم السابع" في التقرير التالي أهم الفرص الاستثمارية داخل محافظة دمياط.

أعلنت محافظة دمياط خلال مؤتمر تدشين مجلس سيدات الأعمال حزمة من الفرص الاستثمارية التى تمتلكها المحافظة، في محاولة لجذب مزيد من الاستثمار لأبناء دمياط خلال الفترة المقبلة، وجاءت تلك الفرص علي النحو التالي.

كوبري دمياط التاريخي

يقع وسط مدينة دمياط، على مساحة 2000م2، يمتلك العديد من القاعات والساحات الخارجية والتي تصلح لإقامة معارض ومؤتمرات فضلا عن تنظيم الفاعليات الترفيهية ليعد أبرز مشروعات السياحة داخل المحافظة في القوت الحالي.

7 فدان برأس البر لإقامة نادي تجديف

أعلنت محافظة دمياط أيضا عن توفير مساحات داخل مدينة رأس البر تبلغ 7 أفدنة تقع مباشرة على نيل المدينة والتي من الممكن استغلالها في الكثير من المشروعات السياحية، كما أنه من الممكن إقامة نادي للتجديف والذي قد يحدث تغيرا جذريا في رؤية السياحة داخل مدينة رأس البر حال إقامته، كما أنها تتيح فرصة أكبر لانشاء مطاعم ومدن ترفيهية بسبب موقعها المتميز.

600 متر لإقامة فندق سياحي و 10 آلاف متر للمطاعم السياحية على نيل رأس البر

مازالت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية، والتي أصبحت قبلة لرواد الأعمال في مجال السياحة، واعلنت محافظة دمياط توفير مساحات لإقامة فندق سياحي تبلغ 600م2، فضلا عن تخصيص 10 آلاف متر أخري لإنشاء مطاعم سياحية بالجهة المقابلة للنيل، لتصبح مدينة رأس البر غنية بالفرص الاستثمارية النوعية في مجال السياحة.

مصنع تعليب الأسماك وساحتين لإقامة مصنع الثلج فرص للاستثمار في قطاع صناعة الأسماك بدمياط

تمتلك محافظة دمياط حسب الاعلان الرسمي من ديوان عام المحافظة، مساحات تصلح للعمل في مجال صناعة الأسماك، والتي توفر إقامة مصنعا لتعليب الأسماك، فضلا عن توفير ساحتين تصلح لإنشاء مصانع الثلج.

تستغل محافظة دمياط امتلاكها ثلثي أسطول الصيد المصري، فضلا عن امتلاكها آلاف الأفدنة العاملة في مجال الاستزراع السمكي والتي تقع بقرية شطا، الأمر الذي يسهم في توفير فرصا للاستثمار في هذا المجال بشكل كبير.

كما أن سوق مدينة شطا التجاري والمقام على مساحة 9.5 فدان يقدم خدماته أمام راغبي الاستثمار في هذا المجال عن طريق توفير المحال التجارية وامتلاكه المساحات القادرة على تقديم مصانع أخري في مجال صناعة الأسماك.

منتجع سياحي في فارسكور على مساحة 500 فدان

مشروع سياحي اخر تقدمه محافظة دمياط، تلك المرة لم يكن داخل مدينة رأس البر، وكانت المحافظة قد أعلنت عن توفير 500 فدان بمنطقة بر الضهرة التابعة لمدينة فارسكور، والتي قد يتم استغلالها لإقامة منتجع سياحي نظرا لما تملكه تلك المنطقة من موقع متميز إضافة إلي اقترابه من محمية طبيعية تمتلكها دمياط.

34 فدانا لإقامة مناطق سكنية بدمياط

قدمت محافظة دمياط فرصة أمام المطورين العقاريين، وذلك عقب الإعلان عن توفير مساحات تبلغ 34 فدان بموقعين مختلفين تصلح لإنشاء مناطق سكنية ترفيهية وتجارية أيضا، لتشمل فرص الاستثمار داخل محافظة دمياط الكثير من المجالات أبرزها قطاع السياحة.