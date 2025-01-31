جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من فضلات ومخلفات النحاس والبورد الإلكترونية

دمياط معتز الشربيني

تمكن رجال الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبد الحى مصطفى ابو الروس من ضبط محاولة تهريب كمية من فضلات ومخلفات النحاس والبورد الإلكترونية المستعملة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 ومنشور تصدير رقم 11 لسنة 2024 والخاص ببدء تطبيق قرار المهندس وزير التجارة والصناعة رقم 122 لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (190) لسنة 2022 والخاص بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت .

فبناء على إخبارية مقدمة من جمارك الصادر بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي البيان الجمركى 136 لسنة 2025 باسم شركة إ .م . أ . أ والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ( فحم نباتي) بوزن 12.280 طن مصدرة إلى الصين .

وتم تشكيل لجنة للمعاينة برئاسة ناجى البساطى مدير مجمع الصادر وعضوية أحمد شوقى مدير إدارة الفحص بالأشعة وأيمن شحاته مدير حركة الصادر وأشرف البطوط ومحمد ادريس ومحمود السنوسى وهيثم الاطروش وأحمد دبا وأحمد عوض وتامر توفيق بإدارة الفتوى والرأى فتبين وجود كمية من فضلات ومخلفات النحاس وأصناف البوردة الإلكترونية المستعملة .

وتم العرض على إدارة الفتوى والرأى فأفادت أن الواقعة تشكل جريمة تهرب جمركى طبقا لنص المادة 77 من قانون الجمارك ومخالفة تصديرية لقانون الإستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية ومنشور التعريفات رقم 47/2024.

وبلغت التعويضات والغرامات الجمركية المستحقة 2 مليون و701 ألف و600 جنيه.

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك فى إطار جهود مصلحة الجمارك برئاسة شريف كيلانى نائب وزير المالية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة عمليات التهرب الجمركى