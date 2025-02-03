تأهل طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة لتصفيات هاكثون

الدقهلية -محمد الحبشي

تأهلت ثلاث فرق من كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة إلى التصفيات النهائية في مسابقة "هاكاثون التعليم الذكي" تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعى مستقبل مصر الرقمي"، والمقامة بجامعة بنها، وذلك تحت رعاية الدكتورمعوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور خالد فؤاد عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، واشراف الدكتورعمر الزكي رئيس لجنة الأنشطة الطلابية بالكلية

تأتي فعاليات الهاكثون تحت رعاية جامعة بنها، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وحرصاً من جامعة المنصورة الجديدة، علي مساعدة وتحفيز الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، حيث شاركت عدة فرق من كلية علوم وهندسة الحاسب في المسابقة، ونجح ثلاث فرق في الوصول إلى المرحلة النهائية.

ويهدف "هاكاثون التعليم الذكي" إلى تطوير حلول مبتكرة في عدة مجالات رئيسية وهي: التعليم عن بعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم.

وقد تأهل ثلاث فرق من الكليه بمسارات مختلفة: مسار "منصات تعلم اللغات"وهم الطلاب: محمد طارق فضل، يوسف حاتم عبدالمحسن، أحمد خورشيد، محمد أشرف، عمر إبراهيم عثمان ، إشراف: مهندسة ماجي البنهاوي، وفي مسار "تحليل البيانات للتعليم" الطلاب: أحمد أيمن إسماعيل، أحمد عصام الدين، محمد أشرف السيد، سيد مجدي عبدالله ، إشراف: مهندسة ميريت سمير، وفي مسار "التفاعلية في التعليم" الطلاب: باسل عبدالمقصود زيادة، أحمد محمد السيد، سيد أحمد سيد ، إشراف: مهندسة لبنى حسن المنشاوي.