طلاب هندسة المنصورة الجديدة يعيدون إحياء أعمال رواد العمارة المصرية.. صور

الدقهلية -محمد الحبشي

قدم طلاب المستوى الثالث من برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، دراسة تحليلية لأعمال رواد العمارة المصريين في القرن العشرين حيث اختار مجموعة من الطلاب دراسة اعمال المعماريون محمود رياض، مصطفى باشا فهمي، نعوم شبيب، علي لبيب جبر وسيد كريم وغيرهم، والاتجاهات المعمارية المختلفة التي ميزت اعمال كلا منهم والدوافع التي أدت لها.

وقامت كل مجموعة بتحليل أفكار وفلسفة أحد رواد العمارة وإجراء دراسة تحليلية لأهم أعماله وعمل نموذج مجسم ثلاثي الأبعاد لذلك العمل، حيث إختارت إحدى المجموعات مبنى جامعة الدول العربية لمحمود رياض، واختارت مجموعة اخرى جمعية المهندسين المعماريين لمصطفى فهمي، وتم اختيار عمارة بلمونت لنعوم شبيب وقصر ثقافة المنصورة لسيد كريم، وفيلا ام كلثوم لعلي لبيب جبر ، ومقبرة سعد زغلول لمصطفى فهمي من قبل بقية المجموعات.

الجدير بالذكر أن دراسة أعمال رواد العمارة الأوائل المصريين بعد فترة إستحواذ المعماريين الأجانب على السوق المعماري في مصر في القرن الثامن عشر يمثل نقطة تحول في تاريخ العمارة في مصر، خاصة أن معظم هذه المباني حاليا هي رموز معمارية مصرية، مؤكدا أن دراسة إتجاهات مثل التأصيل وإعادة إحياء الهوية المصرية بقوالب جديدة وأيضا تطبيق إتجاه الحداثة مهمة في التشكيل المعرفي والفكري للطلاب في تلك المرحلة الدراسية قبل انطلاقهم نحو سوق العمارة، مما يخلق لديهم حافز لخلق بصمة معمارية مميزة لكل منهم مواكبة للتطور مثلما فعل رواد العمارة الاوائل في بدايات القرن العشرين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي، وإشراف الدكتورة ساره البهلول مدير البرامج بالكلية الدكتور مهند فوده، استاذ العمارة المساعد بالكلية.



اعادة احياء رواد العمارة المصرية



تفقد مشروعات الطلاب



جانب من الأعمال



جانب من الماكيت للمشروعات المعمارية



عميد هندسة والطلاب