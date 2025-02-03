بدء التدريب المعلمى للمواد الشرعية والدينية بمنطقة سوهاج الأزهرية

سوهاج عمرو خلف

تابع الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية بمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات اليوم الثاني من تدريب معلمي المواد الشرعية بحضور الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب، والذي ينظمه مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف بالتعاون مع رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بقيادة الشيخ أيمن عبد الغني.

ويتناول التدريب معالم المنهج الأزهري الوسطي، والرد على الشبهات والمزاعم، وترسيخ القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية وإدارة التدريب التربوي بالقطاع خلال الفترة من 26 يناير وحتى 8 فبراير.