بدء توصيل الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بميانة ببنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

شاركت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، فى المؤتمر المنعقد بقرية ميانة بمركز اهناسيا، وذلك لمناقشة آليات البدء فى توصيل الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بقرية ميانة بالمشاركة المجتمعية، بحضور بعض القيادات التشريعية والتنفيذية والشعبية وأهالى القرية، تأكيدا على التعاون المشترك والمثمر مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والدور المهم للمشاركة المجتمعية.

وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتلك المشروعات التنموية والتى تحظى بإهتمام كافة قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية، تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية كشريك أصيل فى عملية التنمية من خلال المشاركة المجتمعية.