الرئيس السورى أحمد الشرع يصلى داخل الكعبة المشرفة.. فيديو وصور

كتب عبد الوهاب الجندى

أدى الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مناسك العمرة اليوم الإثنين، في مدينة مكة المكرمة، ووفق وسائل إعلام سعودية، فإن الشرع أدى الصلاة داخل الكعبة المشرفة.

والأحد، أجرى الرئيس السوري، اجتماع مطولا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث عدد من القضايا المشتركة، وعلى رأسها إعادة الاستقرار إلى سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وتناول اللقاء نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، الذي عقد في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وخاصة رفع مستوى التواصل والتعاون.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة.

وأتت الخطوة التي أعلن عنها الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني عقب اجتماع الفصائل العسكرية والثورية في قصر الشعب بدمشق.

يذكر أنه في 8 ديسمبر 2024، تمكنت الفصائل السورية المسلحة من إسقاط نظام بشار الأسد، وهروبه إلى روسيا، بعد هجوم كبير شنته قوات المعارضة قادته هيئة تحرير الشام بدعم من فصائل أخرى بما في ذلك الجيش الوطني السوري.



الشرع أثناء الصلاة



الشرع أمام الحجر الأسود



الشرع يؤدي مناسك العمرة



لحظة خروج الشرع من الكعبة