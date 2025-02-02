أحمد الشرع: ولي العهد السعودي يبدى دعمًا حقيقيًا لسوريا في مجالات عدة

محمد شرقاوى

قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبدى رغبة حقيقية لدعم سوريا، مشيرًا إلى أن السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف الشرع أنه أجرى مع ولي العهد السعودي نقاشات ومحادثات موسعة في مجالات عدة، شملت الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، وذاكرًا أن الهدف من هذه المناقشات هو رفع مستوى التواصل والتعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.

كما أكد الشرع أن الجهود تهدف إلى تأسيس شراكة حقيقية من شأنها أن تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، بما يساهم في تعزيز دور سوريا إزاء القضايا العربية والعالمية.