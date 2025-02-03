التأمين الصحى تعلن بدء أعمال ميكنة المطالبات بفرع القليوبية

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بدء أعمال ميكنة المراجعة الفنية لمطالبات المعامل ومراكز الأشعة المتعاقدة مع فرع التأمين الصحي بالقليوبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة في ميكنة الخدمات، وضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".

في هذا الصدد، عقدت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتماعًا موسعًا في قاعة تدريب مستشفى بنها، بحضور المهندس وائل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندس هشام سمير، مدير الإدارة العامة للنظم والتطبيقات، والمهندسة رنين عبد المؤمن، مدير إدارة دعم التطبيقات، بالإضافة إلى مديري الإدارات بالفرع وممثلي مراكز الأشعة والمعامل المتعاقدة مع فرع التأمين الصحي بالقليوبية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس وائل إسماعيل وفريقه المعاون محاور العمل ونماذج التطبيقات التي تسهم في تحسين دقة وسرعة المراجعة الفنية للمطالبات. كما أكد على أهمية التدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية على استخدام الأنظمة التكنولوجية لتحقيق أفضل النتائج والمخرجات. وأضاف أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية في الهيئة، وأن ميكنة المطالبات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في التعاملات مع الجهات المتعاقدة، مما يعزز من تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي بالقليوبية. وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال عام 2024 بالتوسع في التعاقد مع العديد من الجهات الخارجية، بهدف إحداث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات تسليم المطالبات، وضمان سرعة ودقة المراجعة الفنية، مع تقليل الإجراءات المعقدة. كما أكد أن الفرع جاهز لبدء تطبيق النظام الجديد وتشغيله تجريبيًا بدءًا من الأسبوع المقبل.

وخلال اللقاء، استمع المهندس وائل إسماعيل والدكتور سيد جلال إلى آراء العاملين وملاحظات مقدمي الخدمة، حيث أكدوا أن المقترحات ستدرس بعناية لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة التطبيقات. كما عبر الحضور عن تطلعهم لمزيد من التطور وتعميم الممارسات الناجحة من خلال التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الهيئة لتعظيم الاستفادة من التقنيات التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية لميكنة الخدمات، بما في ذلك مطالبات الجهات المتعاقدة من المعامل ومراكز الأشعة، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، والقضاء على التعاملات الورقية، وتقليل الأخطاء.