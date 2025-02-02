الرعاية الصحية: ميكنة 255 مركزا ووحدة بنسبة 100% بمحافظات التأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تحقيق إنجازات كبيرة فى الميكنة والتحول الرقمى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك فى إطار سعى الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز تقديم خدمات رعاية صحية متميزة بكفاءة وجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الميكنة والتحول الرقمى فى المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى تقديم الرعاية الصحية من خلال تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة التى تسهم فى تحسين دقة وسرعة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وأشار الدكتور السبكى، إلى أن الهيئة نجحت فى ميكنة 255 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بنسبة 100%، مما يجعلها نموذجًا متطورًا فى تقديم خدمات الرعاية الأولية التى تُعد خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية. كما تم ميكنة 29 قسمًا داخليًا فى المستشفيات، بالإضافة إلى 27 عيادة خارجية بنسبة إنجاز 98%، بالإضافة إلى 30 قسمًا للطوارئ، مما يسهم فى تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه فى إطار الاهتمام بالخدمات التخصصية، حققت الهيئة تقدمًا ملحوظًا فى خدمات الغسيل الكُلوي، حيث تم ميكنة 20 قسمًا للغسيل الكُلوي. كما شمل التحول الرقمى غرف العمليات الجراحية، حيث تم ميكنة 26 غرفة عمليات، مما يضمن استخدام أحدث التقنيات الطبية لتحقيق أفضل النتائج الجراحية.

وتطرق الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الميكنة شملت أيضا 279 معملًا باستخدام نظام إدارة المعلومات المختبرية (LIS) بنسبة إنجاز 98%. بالإضافة إلى ميكنة 82 قسمًا للأشعة باستخدام نظام أرشفة صور الأشعة والاتصالات (RIS/PACS) بنسبة 98%، مما يعزز قدرة الأطباء على الوصول إلى تشخيصات دقيقة بسرعة فائقة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التحول الرقمى يعد أحد الركائز الأساسية التى تبنى عليها الهيئة مستقبل النظام الصحى فى مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق رضا المواطنين من خلال توظيف أحدث الحلول التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات الصحية. وأضاف أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تلبى احتياجات المواطنين وتواكب أحدث التطورات العالمية.

وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تلتزم بمواصلة خطتها لتحويل كافة منشآتها إلى منشآت رقمية ذكية، مع تعزيز التدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية على استخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا الصحية

وتجسد هذه الإنجازات رؤية الهيئة لتحقيق التحول الرقمى الشامل، بما يساهم فى تحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.