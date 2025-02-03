اليوم السابع
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اعرف إزاى تستفيد من تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2025.. التفاصيل

الإثنين، 03 فبراير 2025 03:24 م
اعرف إزاى تستفيد من تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2025.. التفاصيل الأوكازيون الشتوي
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025، ويستمر لمدة شهر بهدف توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة كما يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم  19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وللاستفادة من تخفيضات العروض خلال فترة الأوكازيون الشتوى  2025 يجب التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حق المستهلك  في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية وفحص المنتجات  بشكل جيد، والتأكد من إعلان المحلات عن سعرين على كل منتج  تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض والحصول على فاتورة تتضمن نوع السلعة وتاريخ الشراء، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.







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وزير التموين

الاوكازيون الشتوي 2025

موعد بدء الأوكازيون الشتوي 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوي 2025

الاوكازيون الشتوي

شروط المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025



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