اليوم السابع
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موعد بدء الأوكازيون الشتوى 2025 ..إنفوجراف

الأحد، 02 فبراير 2025 02:24 م
موعد بدء الأوكازيون الشتوى 2025 ..إنفوجراف الأوكازيون الشتوى 2025
كتب مدحت وهبة

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تبدا وزارة التموين والتجارة الداخلية،  غدا الأثنين  العمل بالاوكازيون الشتوى  لعام 2025  ويستمر لمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وكذلك  إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

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وكان الدكتور  شريف فاروق  وزير التموين قد أشار  إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضاً محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود "الأحذيه والشنط " وغيرها من الأنشطة التجارية ايضاً،  كما وجه الوزير  بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

 







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وزير التموين

الاوكازيون الشتوى 2025

موعد بدء الاوكازيون الشتوى 2025

الاوكازيون الشتوى

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اوكازيون شتوى






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