إحالة سائق المطرب خالد عجاج للمحاكمة لاتهامه بسرقة فيلته بأكتوبر

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بأكتوبر، سائق المطرب خالد عجاج، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة 3 آلاف دولار من دولاب غرفة نوم المطرب، كما أثبتت التحريات تعاطيه المواد المخدرة، والتى كانت الدافع الأساسى لارتكابه جريمة السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة رصدت تحركات سائق خالد عجاج داخل الفيلا، حيث قام بسرقة المبلغ من دولاب الفنان وخرج مسرعا من الفيلا.

كان الفنان خالد عجاج، حرر محضرا يحمل رقم 4855 جنح أول أكتوبر، ضد سائقه “مصطفى. م” اتهمه فيه بالسرقة، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأثبتت التحريات تعاطى المتهم للمواد المخدرة.

وقررت جهات التحقيق المختصة فى وقت سابق، حبس سائق الفنان خالد عجاج، بتهمة السرقة وتعاطى المواد مخدرة، ثم إحالته إلى محكمة جنح أكتوبر.