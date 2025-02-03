أخبار مصر.. بدء العمل بالأوكازيون الشتوى 2025 ولمدة شهر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2025 لعام 2025 ويستمر لمدة شهر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة: نستهدف تحويل مصر للمقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم.. إنفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.
وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكى ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
وزارة التموين تبدأ اليوم العمل بالأوكازيون الشتوى 2025
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2025 لعام 2025 ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال المشاركة فى التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة فى دائرتها محالهم التجارية، وكذلك إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وزارة العمل: 1575 فُرصة عمل جديدة فى 48 شركة خاصة فى 12 مُحافظة
أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.
وزير الرى: احتياجاتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا.
تواصل عبور المساعدات من مصر إلى غزة واستقبال مرضى ومصابين عبر معبر رفح
تواصلت اليوم عمليات عبور المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من الأحداث الجارية.
المادة بـ35 جنيهًا.. خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة
يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن كيفية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح باب التظلم على نتائج الامتحانات.
الزراعة تعلن تصدير 52 ألف طن موالح الأسبوع الماضى
تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 52 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 9 آلاف طن، ثم التمور بإجمالى 3 آلاف طن، بينما بلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 65 ألف طن، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
تحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا.. حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اليوم الإثنين
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3-2-2025 ، تزامنا مع استمرار اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار ، واستمرار الأجواء الشتوية شديدة البرودة ليلا.
تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 3-2-2025.. وعيار 21 يسجل 3900 جنيه
تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب وسط تراجع طفيف تراوح من 10 جنيهات في الجرام الواحد ونحو 80 جنيها في الجنيه الذهب، وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4457.2 جنيها للجرام، بتراجع نحو 11.5 جنيها في حين سجل عيار 21 نحو 3900 جنيه، بتراجع 10 جنيهات أما عيار 18 فقد بلغ سعره 3342.7 جنيها.