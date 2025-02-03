أخبار مصر.. بدء العمل بالأوكازيون الشتوى 2025 ولمدة شهر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2025 لعام 2025 ويستمر لمدة شهر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة: نستهدف تحويل مصر للمقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.

وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكى ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

جري اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الأحد مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وزارة التموين تبدأ اليوم العمل بالأوكازيون الشتوى 2025