وزير الرى : تأهيل ترع بأطوال 3300 كيلومتر و إستكمال 700 أخرى

كتبت: أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .

واستعرض سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الاولى" بأطوال إجمالية 4000 كيلومتر ، حيث تم نهو اعمال تاهيل 938 ترعة بالمرحلة الأولى من المبادرة و 302 ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى حوالى ٣٣٠٠ كيلومتر ، ويجرى استكمال تنفيذ 197 ترعة بالمرحلة الأولى وعدد 134 ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى 700 كيلومتر أخرى .

ووجه سويلم أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة تنفيذ أعمال التأهيل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة مع مراعاة التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة .

أوضح سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 2019 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية ، مضيفاً أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

