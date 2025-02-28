اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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غارة إسرائيلية قرب ضريح هاشم صفى الدين جنوبى لبنان

الجمعة، 28 فبراير 2025 08:47 ص
غارة إسرائيلية قرب ضريح هاشم صفى الدين جنوبى لبنان جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، على المنطقة الواقعة قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب الله اللبنانى هاشم صفى الدين فى بلدة دير قانون النهر فى جنوب لبنان.


وكان شهيدان قد سقطا في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية، عصر الخميس، على منطقة الهرمل في البقاع شرق لبنان، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للأعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.







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