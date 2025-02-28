رئيس حكومة لبنان: سنعمل على رفع جاهزية الجيش للاضطلاع بمهامه

إيمان حنا

أكد رئيس حكومة لبنان نواف سلام، في أولى زياراته لجنوب لبنان عقب نيل حكومته ثقة البرلمان، أن الجيش اللبنانى هو المكلف بالدفاع عن الوطن وعليه مسؤولية الحفاظ على أمنه وصون سيادته، وأضاف أن الجيش يقوم بواجباته ويعزز انتشاره من أجل ترسيخ الاستقرار فى جنوب البلاد، كما شدد على العمل على تمكين الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتدريبه ما يعزز قدراته للدفاع عن لبنان.

وشدد سلام على رفض أي اعتداء على قوات اليونيفيل؛ مؤكدا على محاسبة المتورطين في ذلك ، وتشمل جولة سلام إلى الجنوب ثكنات الجيش في صور ومرجعيون، إضافة إلى محطة في مدينة النبطية.

يذكر أن اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر 2024، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من جنوب لبنان خلال مهلة 60 يوماً، إلا أنها لم تلتزم بذلك وطالبت بتمديد بقائها فى الجنوب حتى 18 فبراير الحالي.



وسحبت إسرائيل قواتها فى 18 فبراير من عدد من البلدات الحدودية بموجب اتفاق وقف النار ما عدا 5 مواقع استراتيجية هي تلة الحمامص وتلة النبي عويضة وجبل بلاط واللبونة والعزية، التي تطل على عدد من المستوطنات الإسرائيلية.