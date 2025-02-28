جهاز مدينة الشروق يدعم النقل الجماعى لخدمة سكان المدينة وتوفير خطوط جديدة

كتب أحمد حسن

أوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الاتفاق مع شركة اجياد انترناشيونال ترانس التابعة لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لتوفير خطوط أخرى، تيسيرا على سكان مدينة الشروق وتم التشغيل التجريبي اليوم الموافق 27/2/2025 بمقر الجراج جانب شركة الكهرباء .

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنّ منظومة الموصلات هى من اهم الاولوليات التى سيتم تنفيذها خلال الفتره القادمة لصالح سكان المدينة علما بأنه سيتم تطوير ورفع كفاءة الموقف بمظلتي انتظار للأفراد - خدمات - عدد 6 باكية للحافلات مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع شركة اجياد انترناشيونال ترانس لتدعيم خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة وإنه تمّ التشغيل التجريبى اليوم بعدد 16 أتوبيس جديد بهدف استطلاع رأى مستخدمى الخطوط بكل خط طبقأ لمتطلبات سكان المدينة وساعات الذروة وتحديد اهم النقاط المطلوبة الوصول إليها وذلك بهدف توفير خدمة مميزة ترضى السكان القاطنين بالمدينة .

و تفقد رئيس الجهاز خطوط سير الأتوبيسات الخاصة بمنظومة النقل الجماعي الداخلي والخارجي للمدينة، ولتحديد محطات الوقوف وأنّ منظومة الاتوبيسات تحظى بخدمة مميزه تليق بسكان المدينة لربط المدينة بالقاهرة الكبرى وخطوط السير الجديدة هى :

الشروق - طريق النصر - اول مكرم - اول عباس - ميدان هشام بركات - امتداد رمسيس - عباسية

الشروق - طريق النصر - اول مكرم - اول عباس - مصر الجديده - روكسى

الشروق - بوابات الرحاب - موقف التجمع الاول - محمد نجيب - شارع التسعين الشمالى - التجمع الخامس الغاز

الشروق - طريق السويس - طريق الاتوستراد - نادى السكه - الدويقة - المنشية - السيدة عائشة

وأكد المهندس بسام محمد فضل ، أن منظومة النقل الجماعي ستحد من ظاهرة المواصلات الغير مرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلى والخارجى، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.