برومو عقبال عندكوا.. إزاى ابتسامتك بتحسن نفسيتك

كتبت إيناس البنا

طرحت قناة DMC، برومو تشويقيا لمسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المقرر عرضه على شاشات المتحدة ومنصة Watch it الرقمية في رمضان 2025، وسيطرت الكوميديا على مقتطفات البرومو التي ظهر خلالها حسن الرداد وإيمي سمير غانم بنيولوك مختلف.

وقالت إيمى سمير غانم خلال البرمو جملة"موتنى من الضحك"، والعمل ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية.

وعن أهمية الضحك، فأوضح تقرير أن الابتسامة ليست مجرد رد فعل على شيء مسلٍ أو مبهج؛ بل إنها أداة قوية يمكنها أن تعزز صحتك العقلية بشكل كبير، ووفقا لموقع " periodontistphoenix"، فإن الابتسامة، سواء كانت عفوية أو متعمدة، له تأثيرات نفسية وفسيولوجية عميقة.

كيف تساهم الابتسامة في تحسين الصحة العقلية:

1. تعزز المزاج

الابتسامة تحفز إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين والإندورفين في المخ، وترتبط هذه المواد الكيميائية بمشاعر السعادة والرفاهية، وحتى الابتسامة المصطنعة يمكن أن تساعد في رفع معنوياتك، وتشير هذه الظاهرة، المعروفة باسم فرضية ردود الفعل الوجهية، إلى أن تعابير الوجه يمكن أن تؤثر على التجارب العاطفية، فببساطة الابتسامة، يمكنها تحسين مزاجك وتعزيز نظرتك الإيجابية للحياة.

2. تقلل من التوتر

الابتسامة يمكن أن تخفض مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، في جسمك، فعندما تبتسم، يفسر دماغك حركة الوجه كعلامة على الأمان والاسترخاء، وهو ما قد يساعد في تقليل مشاعر التوتر والقلق، وهذا التأثير المهدئ يجعل من السهل التعامل مع التحديات اليومية والحفاظ على التوازن العاطفي.

3. تعزيز العلاقات الاجتماعية

الابتسامة علامة عالمية على الود فعندما تبتسم، فأنت تدعو إلى التفاعل الاجتماعي وتخلق انطباعًا إيجابيًا لدى الآخرين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين الروابط الاجتماعية وشبكات الدعم، والتي تعد ضرورية للصحة العقلية، وتوفر الروابط الاجتماعية القوية الدعم العاطفي، وتقلل من الشعور بالوحدة، وتساهم في الشعور بالانتماء والمجتمع.

4. تحسن القدرة على تحمل الألم

أظهرت الأبحاث أن الابتسام والضحك يمكن أن يزيد من القدرة على تحمل الألم، يعمل إطلاق الإندورفين كمسكن طبيعي للألم، مما يساعد على تقليل الانزعاج وتحسين قدرتك على إدارة الألم، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في التعامل مع حالات الألم المزمن أو أثناء التعافي من الإصابات أو الإجراءات الطبية.

5. تعزز الوظيفة الإدراكية

تم ربط المشاعر الإيجابية، بما في ذلك تلك التي تثيرها الابتسامة، بتحسن الوظائف الإدراكية، يمكن أن تساعد الابتسامة في تعزيز الإبداع ومهارات حل المشكلات وقدرات اتخاذ القرار، من خلال تعزيز الحالة العقلية الإيجابية، تساعدك الابتسامة على التفكير بشكل أكثر وضوحًا واتخاذ خيارات أفضل.

6. يعزز حلقة ردود الفعل الإيجابية

عندما تبتسم، فإنك غالبًا ما تتلقى ابتسامات في المقابل، هذا الفعل يخلق حلقة ردود فعل إيجابية تعزز المشاعر الإيجابية وتقوي التفاعلات الاجتماعية، كلما ابتسمت أكثر، كلما اجتذبت المزيد من الإيجابية، مما يعزز بدوره مزاجك وصحتك العقلية بشكل عام.

7. المرونة

يمكن أن تساعد الابتسامة في بناء المرونة العاطفية من خلال تعزيز عقلية إيجابية، يميل الأشخاص الذين يبتسمون بانتظام إلى أن يكون لديهم نظرة أكثر تفاؤلاً للحياة، مما قد يساعدهم على التغلب على التحديات والنكسات بشكل أكثر فعالية، هذه المرونة هي المفتاح للحفاظ على الصحة العقلية في مواجهة الشدائد.

8. علاج الاكتئاب

رغم أن الابتسامة وحدها لا تكفي لعلاج الاكتئاب، إلا أنها قد تكون جزءًا قيمًا من نهج شامل للصحة العقلية، دمج الابتسامة في روتينك اليومي قد يساعد في مواجهة المشاعر السلبية وتعزيز حالة ذهنية أكثر إيجابية، جنبًا إلى جنب مع التدخلات العلاجية الأخرى، يمكن للابتسامة أن تدعم إدارة الاكتئاب وتساهم في تحسين الصحة العامة.

نصائح عملية للابتسامة أكثر

ابدأ يومك بابتسامة : ابدأ كل يوم بابتسامة لنفسك في المرآة، هذا الفعل البسيط يمكن أن يضفي نبرة إيجابية لبقية اليوم.

أحط نفسك بالإيجابية : اقضِى وقتًا مع الأشخاص الذين يجعلونك سعيدًا واشترك في الأنشطة التي تجلب لك السعادة.

ممارسة اليقظة الذهنية : يمكن أن تساعدك تمارين اليقظة الذهنية على البقاء حاضرًا وإيجاد أسباب للابتسام طوال يومك.

ممارسة النشاط البدني : تساعد ممارسة التمارين الرياضية على إفراز الإندورفين، الذي يعمل بشكل طبيعي على تعزيز الابتسامة والمشاعر الإيجابية.

شاهد أو اقرأ شيئًا مضحكًا : يمكن للعروض الكوميدية أو مقاطع الفيديو المضحكة أو الكتب المضحكة أن تثير الابتسامات والضحك الحقيقي.

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