الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تعلن مواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان

كتب وليد عبد السلام

في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الجديدة، أعلنت الهيئة عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، بالفروع الرئيسية والمنافذ التابعة لها، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة مع مراعاة طبيعة الشهر الكريم ومتطلبات المواطنين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم، إنه سيتم إتاحة العمل لفترات مسائية في بعض الفروع والمنافذ بمختلف محافظات المرحلة الأولى، واستمرار العمل أيام الجمعة ببعض المنافذ الأخرى، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال الشهر الكريم، مما يستوجب توفير أوقات عمل مرنة في عدة فروع.



وأشارت الهيئة، أن محافظة بورسعيد سيعمل الفرع الرئيسي بها من يوم السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، أما الفترة المسائية سيتم العمل بها من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، بينما يستمر العمل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً



وتابعت: كما ستعمل منافذ الهيئة داخل مركز طب أسرة العلاج الطبيعي، ومركز طب أسرة شرق النوادي، خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت إلى الخميس، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.



وتعمل منافذ الهيئة داخل وحدات: "المناخ ١"، مصطفى كامل، عمر بن الخطاب، شمال الحرية، مركز تعاونيات الزهور، بورفؤاد ٢، مناخ ٢، مركز مشالي، مركز عرب ١، ومركز الجوهرة"، من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.



أما بالنسبة لمحافظة الأقصر، سيعمل الفرع الرئيسي من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، بينما يستمر العمل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً.



‏وتعمل منافذ الهيئة داخل مجمع الأقصر الدولي (مركز الدولي للكلى والرمد)، مستشفى طيبة التخصصي، مستشفى الكرنك الدولي، مركز طب أسرة الكرنك الجديد، مركز طب أسرة أرمنت الحيط، مركز طب أسرة المنشاة العماري، منفذ أرمنت الرئيسي، وحدة طب أسرة العديسات قبلي، منفذ إسنا الرئيسي، ومركز طب أسرة الأقصر من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.



كما ستعمل وحدات الآتية: "وحدة طب أسرة الأقصر الدولي، طب أسرة أرمنت الوابورات، طب أسرة الأقالته، طب أسرة أبو طربوش، مركز طب أسرة إسنا، مركز طب أسرة الشهيد محمود ناصر، ووحدة طب أسرة البغدادي، من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.



وفي محافظة الإسماعيلية، سيعمل الفرع الرئيسي من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، بينما يستمر العمل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، كما تعمل منافذ الهيئة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى أبو خليفة من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.



وستعمل منافذ الهيئة داخل: مركز طب أسرة السبع بنات، مركز طب أسرة العرايشية، مركز طب أسرة حي السلام، مركز الفريد الطبي، مركز طب أسرة أبو سلطان، مركز طب أسرة الشهيد محمد إسماعيل، مركز طب أسرة الرحمة، مركز طب أسرة المستقبل، مركز طب أسرة أبو عطوة، مركز طب أسرة أبو صوير، مركز طب أسرة نفيشة، مركز طب أسرة القنطرة شرق، مركز طب أسرة القنطرة غرب، مركز طب أسرة أبو خليفة، مركز طب أسرة الشهداء، مركز طب أسرة القصاصين، مركز طب أسرة فايد، وحدة طب أسرة كيلو ١١، ووحدة طب أسرة فنارة ووحدة طب أسرة ك 2، من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.



وفي محافظة جنوب سيناء، سيعمل الفرع الرئيسي 1 بجوار الميناء البحري بمدينة الطور، والفرع الرئيسي ٢ بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمدينة شرم الشيخ، من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، بينما يستمر العمل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، كما تعمل منافذ الهيئة داخل وحدة طب أسرة الرويسات، وحدة طب أسرة شرم الشيخ، وحدة طب أسرة الجبيل، ووحدة طب أسرة أبو زنيمة من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.



وفي محافظة السويس، سيعمل الفرع الرئيسي 1 من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، بينما سيعمل الفرع الرئيسي 2 طوال أيام الأسبوع خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، كما تعمل منافذ الهيئة داخل المجمع الطبي (عيادات)، والمجمع الطبي (الطوارئ) من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، بينما يستمر العمل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً.



وتعمل منافذ الهيئة، داخل مركز طبي الشروق، مركز طبي الإيمان، مركز طبي الأربعين، مركز طبي التوفيق، وحدة طب السادات، ووحدة طب الهاويس من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.



أكدت الهيئة، التزامها بتوفير كافة التسهيلات لضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأعلى جودة، مع مراعاة احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، حيث تم تعديل مواعيد العمل لضمان إتاحة الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، سواء خلال الفترات الصباحية أو المسائية.

وفي هذا السياق، صرّحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن الهيئة تسعى دائمًا إلى توفير خدماتها للمواطنين بأعلى جودة وأفضل كفاءة خلال شهر رمضان المبارك.



وأضافت المدير التنفيذي للهيئة، أن المواعيد الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات المستفيدين، بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات الصحية دون أي عوائق.

من جانبه، أكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للتأمين الشامل، أن جميع الفروع والمنافذ ستلتزم بمواعيد العمل الجديدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة خلال الشهر الكريم.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، أنه تمت مراعاة إتاحة الفترات المسائية في بعض الفروع والمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال شهر رمضان.



وتابع: للمزيد من المعلومات حول مواعيد العمل أو للاستفسارات، يمكن للمستفيدين في أي مكان التواصل مع الهيئة عبر الرسائل أو الاتصال على الخط الساخن 15344.