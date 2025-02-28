الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالأقصر تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فرع الأقصر، إنه تيسيرًا على كافة المواطنين تم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم بالفروع الرئيسية والمنافذ التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في المستشفيات والوحدات الصحية من يوم السبت وحتى يوم الخميس عبر فترات صباحية وفترات مسائية.

وشملت مواعيد العمل في فروع ومنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل خلال شهر رمضان بمحافظة الأقصر، من السبت للخميس فترة صباحية تبدأ من 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً، وفترة مسائية من 8 مساءاً وحتى 10 مساءاً، داخل مجمع الأقصر الدولى ومستشفى طيبة التخصصى، ومستشفى الكرنك الدولى، ومركز طب أسرة الكرنك الجديد، ومركز طب أسرة أرمنت الحيط، ومركز طب أسرة المنشأة العمارى، ومركز طب أسرة الأقصر، ومنذ أرمنت الرئيسي، ووحدة طب أسرة العديسات قبلى.

كما شملت المواعيد للعمل في الفترة الصباحية فقط من 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً، داخل وحدة طب أسرة الأقصر الدولى، وحدة طب أسرة أرمنت الوابورات، وحدة طب أسرة الأقالته، وحدة طب أسرة أبو طربوش، وحدة طب أسرة البغدادى، ومركز طب أسرة إسنا، ومركز طب أسرة الشهيد محمود ناصر.

وتجري الهيئة تحديثات مستمرة بقائمة مقدمي الخدمات بنظام التأمين الصحي الشامل لتوسيع دائرة الاختيارات أمام المستفيدين، وذلك ضمن مبادرة "من حقك تختار جهة العلاج"، حيث إنه يحق للمستفيد اختيار مقدم الخدمة الصحية من بين مقدمي الخدمات المدرجين بقائمة التعاقدات المعتمدة من الهيئة، لذا يتم التوجه لمنفذ خدمة المستفيدين التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل والموجود داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية في حال ضرورة طلب التحويل، وعلى المستفيد التحديث الدوري لمعلوماته وتكوينه الأسري وجهة عمله بشكل كامل ودقيق ومفصل (إن وجدت)، مؤكدةً على أن الجميع حريصون دائماً على سماع آراء المواطنين والرد على كافة استفساراتكم للاستفادة من مزايا التأمين الصحي الشامل من خلال:- الخط الساخن: 15344 أو من خلال منافذ خدمة المستفيدين.