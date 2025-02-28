الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل عنصر من حزب الله فى غارة على شمال لبنان

وكالات الأنباء

أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الجمعة، أنه شن الليلة الماضية غارة بطائرة بدون طيار على منطقة الهرمل بشمال لبنان أسفرت عن مقتل أحد عناصر حزب الله اللبنانى.

وقال الجيش الإسرائيلى - فى بيان - أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"إن الغارة استهدفت محمد مهدى على شاهين الذي كان ينسق معاملات شراء الأسلحة لصالح حزب الله على الحدود السورية اللبنانية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الجاري بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني حيز التنفيذ".

وزعم أن تصرفات شاهين "شكلت تهديدا لإسرائيل، وتشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأمس الأول الأربعاء، أسفرت غارة جوية منفصلة بطائرة إسرائيلية بدون طيار على شمال شرق لبنان إلى مقتل مهران علي ناصر الدين، وهو عضو بارز في حزب الله.