إزاى تتفادى الوقوع فى فخ النصب الإلكترونى وضياع فلوسك بعد قضية FBC

كتبت أمنية الموجى

عشرات المواطنين يقعون في فخ توظيف الاموال والنصب عليهم والاستيلاء علي أموالهم، بوهم الارباح الشهرية المغرية، لذلك نقدم لك 5 أسباب تؤكد لك نصب الشركة ومحاولتها سرقة أموالك، وهناك العديد من الدلائل التى تجعلك تستيقظ قبل فقدان أموالك فإذا وجدت هذه العوامل فاحذر التورط مع هذه الشركات.



5 أسباب تؤكد لك نصب الشركة ومحاولتها سرقة أموالك:



*قصر مدة تأسيس الشركة الذى عادة لن يتعدى 3 سنوات

*إعلان الشركة عن منحك نسبة أرباخ مغرية من الشهر الأول

*اذا تم إعلانك عن نسبة ثابتة من الأرباح شهرياً

*اذا طلبت الشركة إدخال عملاء عن طريقك مقابل زيادة الربح

*وجود فقرة بعقد التوظيف ينص على وجوب تسلم المبلغ للشركة لوقت طويل



البعض يظن أن بإمكانه الحصول على الأرباح في أول شهر أو شهرين ومن ثم سحب رأس المال وبذلك يضمن الربح، ولكن لم يتمكن من ذلك فهذه الشركات فكرت في ذلك من قبل، لذلك تجد في عقودها فقرة تنص على أن المتعامل يجب أن يسلم المبلغ للشركة لوقت طويل يصل في بعض الأحيان إلى ٣ سنوات، مما لا يمكنك من سحب رأس المال متى شئت.

وأصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.