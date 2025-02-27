4 أضرار يسببها نقص هذا المعدن على صحة القلب

كتبت مروة هريدى

قد لا يحظى المغنيسيوم باهتمام كبير مثل الكالسيوم أو البوتاسيوم، لكنه عنصر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، وهذا المعدن الذي غالبًا ما يتم تجاهله مسئول عن الحفاظ على صحة قلوبنا، ومع ذلك، عندما لا نحصل على ما يكفي منه، يمكن أن تكون العواقب بعيدة المدى، وفي بعض الأحيان خطيرة، من تعطيل إيقاع القلب إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب، ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم بهدوء إلى تعريض قلبنا للخطر بطرق لم نتوقعها، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" دور المغنيسيوم في الحفاظ على صحة القلب.

فيما يلى.. 4 أضرار يؤثر بها نقص المغنيسيوم على صحة القلب:



اضطراب نظام القلب

يعد المغنيسيوم ضروريًا للإشارات الكهربائية التي يستخدمها القلب للحفاظ على إيقاع ثابت، وتتعطل هذه الإشارات الكهربائية عندما تنخفض مستويات المغنيسيوم، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب غير الطبيعي، وقد تحدث ضربات قلب غير متوقعة أو خفقان، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب الدوخة أو حتى نوبات الإغماء.

المساهمة في ارتفاع ضغط الدم

تسترخي الأوعية الدموية بشكل طبيعي بفضل المغنيسيوم، الذي يساعدها على التمدد ويشجع تدفق الدم بسهولة، عندما لا نحصل على ما يكفي من المغنيسيوم، تضيق الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم، وقد يتعرض القلب في النهاية لإجهاد شديد، ويتعين عليه العمل بجهد أكبر مما ينبغي، حيث أن ارتفاع ضغط الدم المزمن أو ارتفاع ضغط الدم، هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، ونقص المغنيسيوم يدفعك بهدوء نحو هذا الخطر.

إضعاف قدرة القلب على الضخ

القلب عبارة عن عضلة، ومثله مثل جميع العضلات، فإنه يحتاج إلى المغنيسيوم لأداء واجباته بكفاءة، وفي غياب المغنيسيوم الكافي، يمكن أن تضعف أنسجة عضلة القلب، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الضعف إلى حالة تسمى اعتلال عضلة القلب، حيث يصبح القلب أقل فعالية في ضخ الدم، وقد يجعلك هذا تشعر بالتعب وضيق التنفس وأكثر عرضة للإصابة بقصور القلب.

جلطات الدم

يعد تأثير نقص المغنيسيوم على تخثر الدم أحد أكثر المخاطر الخفية، حيث يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على تدفق الدم الصحي وتجنب التجلط غير الضروري، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، والتي قد تسد الشرايين التي تغذي القلب.