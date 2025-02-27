وزير الخارجية القطرى يبحث مع نظيره الروسى تطورات الأوضاع بالمنطقة

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بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه في الديوان الأميري الأربعاء، مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، الذي يزور الدوحة حاليا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء القطرية - تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود دولة قطر ضمن الوساطة المشتركة التي أسهمت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تطرقت إلى آخر المستجدات في سوريا ولبنان.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم للجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.