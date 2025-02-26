لافروف: تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم قنبلة موقوتة ويقوض حل الدولتين

الدوحة (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن تهجير الفلسطينيين لأراضى أخرى يعد قنبلة موقوتة وسيؤدى لأزمة كبيرة ويعتبر تقويضًا لقرار حل الدولتين.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب مباحثاته فى قطر - "بحثت مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة قضايا الشرق الأوسط خصوصا التطورات الأخيرة في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية".

وتابع "أننا نتقاسم مع قطر فكرة ضرورة تنفيذ الاتفاقات وعدم الالتفاف على قرارات مجلس الأمن بشأن إقامة دولة فلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين على أراضي أخرى"، متمنيًا أن يسفر مؤتمر القمة الذي سيعقد في القاهرة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة قرارات تسهم في الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه.

وأوضح "أننا نتواصل مع قطر ونعمل بالتنسيق على مستوى المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية) والدولية (الأمم المتحدة) بشأن الأوضاع في قطاع غزة".

وبشأن الأوضاع في سوريا، أكد لافروف ضرورة أن تكون العملية السياسية متوازنة وبمشاركة كافة أطياف الشعب السوري لتهيئة الظروف للتطوير الاقتصادي والتجاري.

وحول الأوضاع في لبنان، قال "ما يثير قلقنا هو قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ خطوات خارجة عن الاتفاق، بانتهاكات تقوض الاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والملف اللبناني".

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الروسي امتنانه لقطر لمساهمتها في حل القضايا الإنسانية في الأزمة الأوكرانية وعودة الأطفال إلى أسرهم .

وقال "نرحب دائما بجميع المبادرات التي تقترحها دول المنطقة، حيث هناك دور لدولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، ونقيم جميع المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة المواطنين المتأثرين بالأزمات".

وبشأن التعاون مع قطر، أوضح لافروف أن هناك تعاونًا في مجال الطاقة مع قطر التي تعد من المستثمرين الكبار لـ"روس نفط" وهي مقر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وهى منظمة هامة لاستقرار سوق الطاقة، بما في ذلك الغاز.

وأضاف أن هناك استثمارات بقيمة مليار دولار فيما يخص التعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة سنستطيع من خلالها تطبيق الاتفاقيات المشتركة المختلفة.