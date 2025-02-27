هيئة التأمين الصحى تكشف مواعيد العمل بمستشفياتها وعياداتها خلال شهر رمضان

كتب وليد عبد السلام

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي، في منشور صادر عن الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية، مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك لعام .

وجاءت مواعيد العمل بالتأمين الصحي على النحو التالي:

أولًا: - مواعيد العمل برئاسة الهيئة وإدارات الفروع والمناطق

- تبدأ ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، من الأحد إلى الخميس.

- يُسمح بالتجاوز حتى الساعة 8:15 صباحًا فقط، وتحسب التأخيرات حتى 8:30 صباحًا.





- ثانيًا: مواعيد العمل بالمستشفيات والعيادات

- يُترك تحديد مواعيد العمل في المستشفيات والعيادات لكل من مديري الفروع ومستشفى مدينة نصر، ومستشفى 6 أكتوبر، ومركز الأورام، والعاصمة الإدارية، وفقًا لطبيعة نشاط كل منها، مع الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للهيئة خلال شهر رمضان فقط.

- تتولى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية تحديد مواعيد عمل اللجان الطبية بما يتناسب مع طبيعة عملها، مع إبلاغ اللجان بتلك المواعيد.





ثالثًا: مواعيد العمل بنظام الفترات

- يبدأ العمل بنظام الفترات عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية في الوحدات الإدارية لرئاسة الهيئة وإدارات الفروع والمناطق.

- في المستشفيات والعيادات، تُحدد مواعيد الفترات وفق ظروف وحجم العمل بكل وحدة، ويترك هذا التحديد لمديري الفروع.

- يُشدد على الالتزام الكامل بحضور عدد ساعات الفترات بعد انتهاء الدوام الرسمي.

- يُسمح للعاملين الراغبين في تقليل أو إلغاء ساعات الفترات بعد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان بالتقدم بطلب إلى السلطة المختصة بالوحدة، مع مراعاة متطلبات العمل.



وأشارت الهيئة إلى إلغاء جميع الأذونات خلال شهر رمضان، مع الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للهيئة، ويُستثنى من ذلك التجاوز المقرر للمسيحيين يوم الأحد من كل أسبوع.