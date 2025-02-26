مواعيد مكتبة الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك.. تفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، حيث أعلنت المكتبة أنها ستستقبل زوارها خلال الشهر الكريم يوميًا من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وستغلق المكتبة أبوابها يوم الجمعة.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب بمختلف لغات العالم و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة والمعهد الدولي للدراسات المعلوماتية ومركز المخطوطات ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة ومركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.



مواعيد مكتبة الإسكندرية خلال شهر رمضان



