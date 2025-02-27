نقيب النيابات والمحاكم: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف أعباء المعيشة وجاءت فى وقتها

كتبت آية دعبس

أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن تقديره للإجراءات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توفير حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الفئات والاسر الاولي بالرعاية وتبكير جزء من الإجراءات قبل انتهاء العام المالي الجاري وجزء أخر مع العام المالي الجديد، مشيدا بكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتخفيف اعباء وضغوط المعيشة وحماية الاسر الاولي بالرعاية.

وأضاف عبد الباقى، لليوم السابع،: ان اجراءات الحماية الاجتماعية " جاءت فى وقتها"، حيث ستساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية من حروب وصراعات وظواهر طبيعية وانتشار للأوبئة وغيرها من العوامل المختلفة، وقد راعت جميع الفئات المستحقة للدعم، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.