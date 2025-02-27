نقابة النيابات والمحاكم تُقيم دورة رمضانية بمشاركة مختلف الهيئات القضائية

كتبت آية دعبس

تنظم النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تحت رعاية رئيس النقابة كريم عبدالباقي "دورة رمضانية" للموظفين بمشاركة 12 فريق مقسمين علي مجموعتين، ومن المقرر ان يكون الثلاثاء المقبل هو موعد انطلاق الدورة الرمضانية من ملعب نادي الجلاء للقوات المسلحة بمصر الجديدة بشارع صلاح سالم وذلك تمام الساعة التاسعة مساءًا وحتي الحادية عشر مساءًا.

وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة : الدورة الرمضانية الخاصة بالنقابة العامة، اخترنا أن تكون مختلفة هذا العام، وبمشاركة الشباب وسوف تحمل اسم المرحوم صبري سرور نقيب مجلس الدولة، ومن المقرر ان تقسم البطولة الي مجموعتين كل مجموعة 6 فرق ومباراتي الافتتاح ستكون بين فريق محكمة شمال القاهرة وفريق مجلس الدولة وستبدء الساعه ٩:١٥ من شوطين كل شوط. ١٥دقيقة والمباراه الثانية ستكون بين فريق القاهرة الجديدة ١ وفريق جنوب القاهرة ١، وستبدء المباراه الساعة العاشرة من شوطين كل شوط. ١٥دقيقة، والمباراه الثالثة ستبدء ١٠:٢٠ بين كل من فريق نيابة غرب القاهرة وفريق النيابة الادارية، يحصل الفائز على ثلاث نقاط وفي حالة التعادل نقطه واحدة

وتم تقسيم البطولة إلى مجموعتين يصعد الاول والثاني من كل مجموعه

المجموعة الاولى

١- فريق مجلس الدولة

٢- فريق محكمة شمال

٣- فريق النيابة الادارية

٤- فريق نيابة غرب

٥- جنوب القاهرة ٢

٦- فريق محكمة النقض

المجموعه الثانية

١- فريق محكمة الجيزة

٢- فريق جنوب بنها

٣- فريق محكمة حلوان

٤- فريق جنوب القاهرة ١

٥- فريق القاهرة الجديدة ١

٦- فريق الصندوق

يوم الخميس الاول من رمضان و المباراه الاولى الساعه ٩:٠٠ مساء بين كلا من فريق الصندوق وفريق جنوب بنها من شوطين كل شوط ١٥ دقيقه، المباراه الثانيه محكمة الجيزة ومحكمة حلوان ستبدء الساعه ٩:٤٠دقيقة من شوطين كل شوط ١٥ دقيقة، المباراه الثالثه محكمة النقض وجنوب القاهرة ٢ ستبدء المباراه ١:٢٠ من شوطين كل شوط ١٥ دقيقه.

والمباريات ستجري يومي الثلاثاء والخميس كل اسبوع خلال شهر رمضان من الساعه ٩ حتى الساعه ١١ مساء على ملعب نادي الجلاء للقوات المسلحة بمصر الجديدة شارع صلاح سالم.



