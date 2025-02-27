نائب محافظ السويس يستقبل سفير مالطا.. وجامعة القناة تنظم "ملتقى توظيفى"

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس نائبا عن محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي اليوم "روبرتو باتش " سفير مالطا لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه وفد من سفارة مالطا وذلك بمقر ديوان عام المحافظة في أول زيارة له بالسويس ، بحضور كلاً من اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف بركاوي رئيس حي الأربعين واللواء رماح غزالة رئيس حي السويس لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة السويس وجمهورية مالطا في مجالات مختلفة.

وخلال اللقاء نقل نائب المحافظ تحيات اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس للسفير لزيارته لمحافظة السويس، مؤكداً على عمق العلاقات بين الشعبين حيث إن الدولتين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.



وأكد نائب المحافظ أن السويس تمتع بالعديد من مقومات في مجال الصناعة والسياحة والطرق، مشيرا الي ان هناك 5 موانئ ، منها 3 موانىء تجارية وميناء للصيد وآخر للبترول، وتوجد المنطقة الأقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة ومنطقة عتاقة الصناعية، بالإضافة إلى أن السويس تعد مدينة البترول، مضيفاً أن السويس تعد بمثابة البوابة الشرقية لمصر.

وتحدث السفير عن العلاقات القوية التي تربط بين مصر ومالطا لافتاً إلى وجود قوات من مالطا جاءت مع الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت عام 1798، تعد بمثابة أول جالية مالطية في مصر.

وأكد اللواء أحمد الأسكندراني ان السويس تتمتع بوجود مقومات قوية للسياحة ، حيث يوجد خليج السويس والجبال أدت إلي قيام سياحة دينية وشاطئية وعلاجية بالعين السخنة ويوجد العديد من المشروعات السياحية بنطاق السويس علي طول الساحل بخليج السويس، وعلي مستوي مصر يوجد الكثير من الاماكن السياحية والاثرية ، منها دير سانت كاترين بجنوب سيناء ويوجد بمحافظتي الاقصر واسوان عدد من المعابد والمتاحف .

كما قام السفير ونائب محافظ السويس بزيارة كنيسة الآباء الفرنسيسكان وكان في استقبال الأب جوزيف وهيب راعي الكنيسة.، كما قام السفير بوضع اكليل زهور علي قبر جندين من جمهورية مالطا سقطا أثناء الحرب العالمية الثانية في 1944 م .في سياق متصل،

فى سياق متصل، نظّمت كلية التمريض بجامعة قناة السويس ملتقى التوظيف الثاني تحت عنوان: "خريجو التمريض في ظل التنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، بالإضافة إلى الإشراف التنفيذي للدكتورة منال فاروق محمد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ الدكتورة هناء ثروت محمد، مدير وحدة متابعة الخريجين ومقرر الملتقى.

وخلال افتتاحها لفعاليات الملتقى، أشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة بحسن التنظيم، مشددة على أهمية البناء على مخرجات الملتقى لتحسين أداء طلاب كلية التمريض. كما أعلنت عن عدد من التوصيات التي خرج بها الملتقى، والتي شملت:تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهارات الخريجين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، أن الملتقى تضمن مجموعة من المحاضرات المتخصصة، قدمها نخبة من الخبراء في المجال، ومنها:"كيفية تحديد أهدافك بعد التخرج"، "مهارات التواصل الفعال وكتابة السيرة الذاتية"،"الاعتبارات التمريضية لكسور الوجه من نوع لوفورت - دليل لتحقيق الرعاية التمريضية المثلى"، "مهنة التمريض: الصورة الحقيقية"،"كيفية تحسين مجال التمريض في مصر"، "تمكين قادة التمريض: نقل المهارات إلى واقع ملموس يمكن تطبيقه".