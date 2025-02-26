محافظ السويس يشهد ندوة حول الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى

السويس- صبرى غانم

شهد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي" بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بالتعاون بين محافظة السويس وجامعة الجلالة، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالسويس والمنطقة الأزهرية ووحدة السكان بالمحافظة.

حضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الجلالة، ورؤساء الأحياء، والتنفيذيين بالمحافظة.

كما حضر الندوة كلا من الدكتور مؤمن الهواري رئيس الادارة المركزية لمنطقة السويس الازهرية و ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم والدكتورة سمر مجدى مدير وحدة السكان ، إلى جانب مجموعة من الطلاب المتميزين في علوم الحاسب، وهندسة الحاسب، والإنتاج الإعلامي، وطلاب وطالبات المدارس، في إطار حرص المحافظة على رفع الوعي الرقمي لدى الأجيال الجديدة لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد محافظ السويس أن لكل زمن تحدياته، مشيرًا إلى أن التحديات التي يواجهها الشباب اليوم تختلف كثيرًا عن التحديات التي واجهت الأجيال السابقة.

وأضاف: “تحدياتكم الآن تتمثل في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وهذه الأدوات رغم فوائدها العديدة إلا أن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة. لابد أن تكونوا على قدر التحدي، وتعملوا دائمًا على تطوير أنفسكم مهما كانت الصعوبات، فأنتم قادة المستقبل ومن سيتولون المناصب في الدولة. عليكم عدم إهدار الوقت فيما لا يفيد، بل يجب استثماره في اكتساب المهارات والمعرفة، لأن العلم هو السلاح الحقيقي لمواجهة هذه التحديات.”

وأشار المحافظ إلى أهمية الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، محذرًا من التهاون في حماية البيانات الشخصية، ومؤكدًا على ضرورة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بما يحقق الاستفادة القصوى دون التعرض للأضرار. واختتم كلمته بتمنياته للطلاب قائلًا: “أنتم الأمل، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق الدائم في مسيرتكم العلمية والعملية، فبكم تنهض مصر وتتقدم.”

وفي سياق الندوة، قدمت الدكتورة دينا عرابي، مدير وحدة خدمة المجتمع بجامعة الجلالة، محاضرة شاملة تناولت خلالها تأثير الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، موضحة أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية بدءًا من الهواتف الذكية وحتى الأنظمة المتقدمة في الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت على أهمية الاستعداد لمستقبل تتحكم فيه هذه التقنيات، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط أو غير المدروس لها يمكن أن يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، ونقص التفاعل الإنساني، فضلًا عن انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وأضافت: “وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، ومن الضروري أن نتعامل معها بوعي وحذر، وأن نتحقق دائمًا من صحة الأخبار قبل تداولها، حفاظًا على استقرار مجتمعنا وأمننا الفكري.”

من جانبه، تناول الدكتور أحمد طه، المدرس بكلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، دور الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية لدى الأفراد والمجتمعات، مشددًا على خطورة الإعلام الموجه والدعاية السلبية. وأوضح أن الصورة الذهنية تتكون من مصادر متعددة مثل الإعلام، والمحيط الاجتماعي، والتجارب الشخصية، وأنها قد تؤثر على سلوك الأفراد وقراراتهم دون وعي منهم. كما حث الطلاب على التحقق من مصادر المعلومات، وممارسة التفكير النقدي لمواجهة التحديات المعلوماتية.

بدورها. وتحدثت الدكتورة تسنيم الشحات عن الأمن السيبراني وضرورة توعية الشباب بالمخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي السريع يستدعي زيادة الوعي بالطرق الآمنة لحماية البيانات الشخصية والمؤسسية. وركزت في حديثها على الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، قائلة: “ليست كل التطبيقات أو المواقع آمنة، لذا يجب أن نكون على دراية بما نستخدمه وكيفية حماية أنفسنا من المخاطر الرقمية، بدءًا من كلمات المرور القوية وحتى التحقق المستمر من تحديثات الأمان.”

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حياتهم الدراسية، وكيفية التفرقة بين الأخبار الحقيقية والمزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشاد الحضور بالأجواء الحوارية البنّاءة التي شجعت الطلاب على التعبير عن آرائهم ومخاوفهم المرتبطة باستخدام التكنولوجيا.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود محافظة السويس وجامعة الجلالة لتعزيز الثقافة الرقمية، وتوعية الشباب بمخاطر العالم الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية لضمان أمان المجتمع في الفضاء السيبراني، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتفادي أضرارها المحتملة.

