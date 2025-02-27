مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 27-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 24: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:13 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 5:43 م
وقت صلاة العشاء 6:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 21: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م