مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 27-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 24: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:13 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:05 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 5:43 م

وقت صلاة العشاء 6:57 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 21: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م