محافظ المنوفية يشهد استلام 3 أطنان لحوم ضمن "صكوك الإطعام"

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استلام 3 أطنان لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الإطعام "لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتزامناً مع شهر رمضان الكريم، يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة المنوفية لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور الشيخ الدكتور حسام محمد الشتيحي وكيل مديرية أوقاف المنوفية ، محمد جمعة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ المنوفية، أن مشروع لحوم صكوك الإطعام "من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ويعد من المشروعات الناجحة والمستمرة علي مدار العام، ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مضيفاً أن هناك خطة لتوزيع الصكوك لضمان الوصول للأسر غير القادرين في القرى والنجوع بنطاق المحافظة لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف، مثمناً دورها في دعم ورعاية الأهالي البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.