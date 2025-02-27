محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالى منشأة العمارى ويوجه برصف طريق البحاروة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق مسئولي مدينة الأقصر، في أعمال رصف طريق البحاروة بمنطقة منشأة العمارى، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بسرعة رصف طريق البحاروة من أول طريق المطار إلى الشيخة مدينة، وذلك بعد زيارته لمنطقة المطار خلال الشهر الماضي، واستماعه لطلبات وشكاوى الأهالى، وكان من مطالبهم رصف الطريق المذكور وذلك تخفيفا من معاناتهم وتسهيلا لتنقلاتهم.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عن الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق ، مؤكدا على فرحة الأهالي واشادتهم بسرعة إستجابة محافظ الأقصر لمطلبهم، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الطرق المحلية بأعلى المواصفات وبجودة متميزة.

وأوضح الشرابي أنه خلال جولة محافظ الأقصر في شهر يناير الماضي، كان قد وجه المحافظ برصف شارع البحاروة من طريق المطار حتى طريق الشيخة مدينة بعرض ٨ م × طول 1 كم تقريبا ، حيث أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما ثمن المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري معرباً عن تقديره لجهود البنك في دعم التنمية بالمحافظة، ونوه إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات المالية ودورها في تقديم الدعم للمستحقين لإدخال البهجة والسرور عليهم مشيداً بمبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر المستحقة بمحافظة الأقصر من خلال إهداء الفئات الأولي بالرعاية عدد 700 قسيمة وبون شراء مجاني يتم توزيعها للفئات المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ويتم بموجب هذا القسائم حصول الفئات الأكثر احتياجاً على المواد الغذائية مجاناً.



إنهاء مطالب أهالي منشأة العماري ويوجه برصف طريق البحاروه



محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالي منشأة العماري ورصف طريق البحاروة