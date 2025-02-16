رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال النظافة.. ورفع 8 أطنان مخلفات بالشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال حملات النظافة اليومية بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وتم رفع 8 أطنان مخلفات وتراكمات من الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

أسفرت الحملات عن رفع 8 أطنان مخلفات وتراكمات، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والمنظر الجمالي اللائق لمدينة الأقصر، حيث تم تنفيذ الحملات بمعاونة سكرتير مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، بالتنسيق مع أحمد عوض الله رئيس حي شمال وفرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المعدات ومشرفي النظافة، والتي تضمنت تنفيذ حملات نظافة شملت نجع البحاروة والحزام الاخضر وكورنيش النيل والسوفتيل وشارع الهيلتون، كما تم إزالة التعديات بميدان العماري، وتم تركيب أعمال بلدورات وانترلوك بالميدان، وتصليح كابلات أعمدة الإنارة الديكورية.

فيما قاد مجلس مدينة الأقصر حملة مكبرة بهدف ضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر، للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (10) محاضر لعربات حنطور بدون لوحات معدنية وعدم وجود حفاضات للخيول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وأسامة توفيق مدير إدارة النقل البطيء.



رئيس مدينة الأقصر يتابع تنفيذ أعمال النظافة اليومية



أعمال النظافة اليومية ورفع 8 طن مخلفات وتراكمات بشوارع المدينة