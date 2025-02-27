محافظ أسوان يوافق على زيادة إشغالات المحلات والمقاهى لصالح "صندوق السياحة"

أسوان - عبد الله صلاح

وافق إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على زيادة قيمة الإشغالات للمحلات التجارية والمقاهى بالسوق السياحى وذلك لصالح صندوق تنشيط السياحة، مع التأكيد على تفعيل الغرامات الفورية وتوريد المبلغ المحصل من الإشغالات والمحلات التجارية والأدوات والمعدات بالطريق العام والنقل البطئ لصالح صندوق النظافة.

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد محافظ أسوان، أن هذه القرارات هدفها الرئيسى هو ضبط الشارع الأسوانى والمواجهة الصارمة للحد من انتشار الإشغالات والتعديات داخل الأسواق ، والتخفيف على المواطنين وتسهيل حركتهم داخل الأسواق المختلفة ، موضحاً أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من خلال تكثيف الحملات الميدانية للمتابعة والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، مع الضرب بيد من حديد لردع المخالفين وغير الملتزمين.

ووجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة التأكيد وعدم التهاون في الإلتزام بتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لحركة سير النقل البطئ ومركبات التوك توك مع توقيع الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .