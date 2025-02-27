مجلس ادارة اتحاد الكيانات المصرية يجتمع مع نائب وزير الخارجية لشؤون القنصليات

كتب محمود راغب

استقبل السفير تامر المليجى نائب وزير الخارجية لشؤون القنصليات فى مكتبه بوزارة الخارجية، وفد اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا والذى ضم مصطفى رجب رئيس الاتحاد، وسناء مغازى نائب الرئيس، وأحمد عطية رئيس الجالية باليونان، والدكتور وليد عطية رئيس الجالية بأوكرانيا، وسمير نبيل من برايتون، و چيهان من الجالية المصرية فى ميلانو .

وتم فى هذا اللقاء مناقشة أهم احتياجات ومشاكل المصريين فى أوروبا، ومنها مشاكل توثيق شهادت الزواج والطلاق الإسلامى تم الاتفاق على أن يتم التصادق على العقد.

وتساءل وليد عطية عضو اتحاد الكيانات المصرية، عن موضوع المعاملات القنصلية الخاصة بإصدار جوازات السفر وشهادات الميلاد والفيش والتشبيه، وضرورة سرعة الحصول علي هذه الخدمة في أقصر وقت.

وأكد السفير تامر المليجى نائب وزير الخارجية لشؤون القنصليات، أن الوزارة اتخذت بالفعل آليات جادة من بداية 2025 هدفها إنهاء هذه المعاملات وحصول المواطن علي المستند الخاص به في غضون وقت قصير أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب والمواطن سيشعر بهذا التحسن.

وطرحت سناء مغازى مشكلة مشاركة المصريين فى أوروبا فى الانتخابات وقصر التصويت فى السفارة التى يبعد مئات الأميال عن المواطنين وطالبت بوجود انتخابات بالبريد أو إليكترونيا أو إرسال لجان للمناطق البعيدة.

وطرح أحمد عطية رئيس الجالية المصريةً باليونان، مشاكل الهجرة غير الشرعية التى يتعرضون لها والسلبيات المتعددة الناتجة عن انتشارها، وطرق علاجها والوقاية، ودور الجالية المصرية في هذا الملف.

وفى نهاية اللقاء، تقدم مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية فى لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بجزيل الشكر على هذا اللقاء، فيما تقدم السفير تامر المليجى بالشكر لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا على اهتمامهم باحتياجات ومشاكل المصريين فى أوروبا.