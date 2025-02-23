وزير الخارجية يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في فرنسا

شارك بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج فى اللقاء الافتراضى الذى نظمه السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج مع الجالية المصرية فى فرنسا يوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا والسفير تامر توفيق القنصل العام بباريس والسفيرة هايدى سرى القنصل العام بمارسيليا ومشاركة السفير تامر المليجى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، والسفيرة سيلفيا فؤاد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.
أشاد الوزير عبد العاطى بالجالية المصرية فى فرنسا ودورها فى تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، وأكد على حرص وزارة الخارجية بذل كافة الجهود لتلبية متطلبات الجاليات المصرية فى الخارج والتعامل مع شواغلهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
واستعرض سيادته أهم الخطوات التى اتخذتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، مع تسليط الضوء على جهود رقمنة الخدمات القنصلية، والمبادرات الجديدة التى طرحتها الوزارة للمصريين فى الخارج بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، ومنها مبادرة "بيتك فى مصر" لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، ومبادرة فتح الحسابات البنكية للمصريين فى الخارج من خلال البعثات الدبلوماسية، واتاحة امكانية التحويل النقدى من الخارج عبر التطبيقات الآمنة.
كما شدد وزير الخارجية على حرص الدولة على التواصل مع المصريين بالخارج من مختلف الأجيال، داعياً المشاركين للتفاعل الإيجابى مع الفعاليات التى تنظمها الوزارة فى هذا الشأن وفى مقدمتها مؤتمر المصريين فى الخارج المقرر عقد النسخة السادسة منه فى شهر أغسطس المقبل.
ونوه كذلك بأهمية ممارسة المصريين فى الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفعالية فى الاستحقاقات النيابية القادمة.
من جانبه، استعرض السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج البنود التنفيذية للمبادرات المختلفة التى طرحتها الوزارة بهدف توفير الخدمات الميسرة للمصريين فى الخارج، وكذلك التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمشاركة فى النسخة السادسة لمؤتمر المصريين فى الخارج، الذى يجرى الإعداد له من الآن بناء على توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما أشار إلى الفعاليات المتعددة التى تعكف الوزارة على تنظيمها للأجيال المختلفة من المصريين فى الخارج خلال الفترة القادمة، موكداً حرص الدولة على التواصل المستمر والفعال مع أبناء الوطن فى الخارج، وعدَد كذلك الآليات التى تم استحداثها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تسهيل التواصل بين المصريين فى الخارج والوزارة، داعياً الحضور لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم عبر هذه الوسائل.