وزير الخارجية يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في فرنسا

كتبت: هناء أبو العز

شارك بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج فى اللقاء الافتراضى الذى نظمه السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج مع الجالية المصرية فى فرنسا يوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا والسفير تامر توفيق القنصل العام بباريس والسفيرة هايدى سرى القنصل العام بمارسيليا ومشاركة السفير تامر المليجى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، والسفيرة سيلفيا فؤاد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.

أشاد الوزير عبد العاطى بالجالية المصرية فى فرنسا ودورها فى تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، وأكد على حرص وزارة الخارجية بذل كافة الجهود لتلبية متطلبات الجاليات المصرية فى الخارج والتعامل مع شواغلهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واستعرض سيادته أهم الخطوات التى اتخذتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، مع تسليط الضوء على جهود رقمنة الخدمات القنصلية، والمبادرات الجديدة التى طرحتها الوزارة للمصريين فى الخارج بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، ومنها مبادرة "بيتك فى مصر" لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، ومبادرة فتح الحسابات البنكية للمصريين فى الخارج من خلال البعثات الدبلوماسية، واتاحة امكانية التحويل النقدى من الخارج عبر التطبيقات الآمنة.



كما شدد وزير الخارجية على حرص الدولة على التواصل مع المصريين بالخارج من مختلف الأجيال، داعياً المشاركين للتفاعل الإيجابى مع الفعاليات التى تنظمها الوزارة فى هذا الشأن وفى مقدمتها مؤتمر المصريين فى الخارج المقرر عقد النسخة السادسة منه فى شهر أغسطس المقبل.

ونوه كذلك بأهمية ممارسة المصريين فى الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفعالية فى الاستحقاقات النيابية القادمة.



من جانبه، استعرض السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج البنود التنفيذية للمبادرات المختلفة التى طرحتها الوزارة بهدف توفير الخدمات الميسرة للمصريين فى الخارج، وكذلك التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمشاركة فى النسخة السادسة لمؤتمر المصريين فى الخارج، الذى يجرى الإعداد له من الآن بناء على توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما أشار إلى الفعاليات المتعددة التى تعكف الوزارة على تنظيمها للأجيال المختلفة من المصريين فى الخارج خلال الفترة القادمة، موكداً حرص الدولة على التواصل المستمر والفعال مع أبناء الوطن فى الخارج، وعدَد كذلك الآليات التى تم استحداثها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تسهيل التواصل بين المصريين فى الخارج والوزارة، داعياً الحضور لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم عبر هذه الوسائل.