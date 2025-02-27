متحدث الأوقاف: أوفدنا 89 إماما لأكثر من 18 دولة لخدمة المسلمين فى رمضان

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنهم أوفدوا 89 إمام من أئمة وزارة الأوقاف إلى أكثر من 18 دولة حول قارات العالم المختلفة ليحققوا الاتصال بالجالية المصرية في الخارج والتواصل مع المسلمين في الخارج خلال شهر رمضان، موضحا أن مهمة هؤلاء الأئمة نقل الصورة الصافية السمحة للإسلام الازهري الوسطي.

وأضاف أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن مهمة ائمة وزارة الاوقاف في الخارج أيضا إبراز مدرسة التلاوة التي لا ينافسنا فيها أحد، مؤكدا أن مدرسة التلاوة المصرية هي عطية ربانية ومن أهم الجهود خارج مصر خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار متحدث الاوقاف، إلى أنهم داخل مصر عندهم مسارات كثيرة حيث أنهم على مدار أسبوع بدأوا حملة ضخمة لنظافة المساجد وتزيينها لاستقبال الشهر الفضيل وبما يليق بعمار بيوت الله، مضيفا: "عززنا الجهود في افتتاح كل يوم جمعة للمساجد وغدا في افتتاح 162 مسجد، وفي مساجد تم احلالها بالكامل ومساجد أخرى تم عمل صيانة فيها وده في كل محافظات الجمهورية".

وبالنسبة لصلاة التراويح، علق قائلا: "سيتم نقلها عن طريق شاشة التلفزيون من رحاب مسجد الامام الحسين وهذا اختيارنا نحن المصريين أننا ننقل من أحد مساجد آل بيت الرسول ونحن نحب بلا تطرف ونعشق بلا تطرف وهيكون التراويح مميزتها وجود قارئ من كبار القراء كل يوم على مدار السبع ايام".

