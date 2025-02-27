للمعتمرين خلال رمضان.. طقس استثنائى بـ"مكة" و"المدينة".. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

كيف ستكون أحوال الطقس فى الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان الكريم؟

لعل هذا السؤال يتردد على أذهان من يرغبون فى أداء العمرة خلال رمضان؛ خاصة فى ظل التقلبات التى يشهدها فصل الشتاء هذه الأيام.

يجيب عن هذا التساؤل المركز الوطني للأرصاد فى تقريره المناخي لشهر رمضان المبارك، مشيرًا توقعات بسقوط أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويبلغ معدل السقوط المطري المتوقع في مكة المكرمة 4.9 ملم، وفي المدينة المنورة 5.3 ملم، مستعرضًا الحالة المناخية السائدة خلال الفترة المرجعية (1991 - 2020)،مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة بمقدار درجة مئوية واحدة، حيث يبلغ المعدل الشهري لدرجات الحرارة في مكة المكرمة 27.8°م، وفي المدينة المنورة 24.4°م. وفق "سبق" السعودية.

ويقول المركز إن مناخ مكة المكرمة يتميز بطقس معتدل يميل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا، حيث يسجل معدل درجة الحرارة العظمى 35.3°م، والصغرى 21.7°م، فيما يبلغ معدل الرطوبة النسبية 47% وتتمتع المدينة المنورة، بأجواء معتدلة بوجه عام، حيث يبلغ معدل درجة الحرارة العظمى 30.8°م، والصغرى 17.4°م، مع معدل رطوبة نسبية 23%.



كما أورد التقرير القيم المناخية القصوى المسجلة خلال الفترة من 1985 إلى 2024م، وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بلغت 42.4°م بتاريخ 24 مارس 2008م، وأقل درجة حرارة عند 13°م في 7 مارس 1991م، فيما بلغت أعلى كمية أمطار 34.1 ملم في 6 مارس 1998م.

وفي المدينة المنورة، بلغت أعلى درجة حرارة 39.8°م في 16 مارس 2010م، وأقل درجة حرارة 7°م في 4 مارس 2012م، وسجلت أعلى كمية أمطار 44.7 ملم في 29 مارس 2024م، مؤكدًا أن هذه التوقعات تأتي في إطار جهود المركز لتوفير بيانات مناخية دقيقة تدعم التخطيط لزوار الحرمين الشريفين، بالتعاون مع الجهات المسؤولة.