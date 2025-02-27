قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية لمدة 12 ساعة لترحيل خط رئيسى اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه، اليوم الخميس عن عدة مناطق غرب الإسكندرية، بسبب أعمال نقل خط رئيسى 1000 مم، وذلك فى أمام محطة المنشية 1، مما يؤدى الى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى المناطق التالية:



* منطقة الورديان

* منطقة القبارى

* منطقة العجمى

* حتى الكيلو 21



وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال النقل سوف تؤثر على مناطق غرب الإسكندرية، حيث سيتم انقطاع المياه من الساعة 8 صباحا اليوم الخميس ولمدة 12 ساعة.

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.