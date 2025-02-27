فوز طالبتين بالمركز الأول فى بطولة الإسكندرية للتايكوندو تحت 12 سنة

الإسكندرية أسماء على بدر

حصلت الطالبة كارما محمد محمود، بمحافظة الإسكندرية على المركز الأول، والطالبة لارا إيهاب، مواليد 2013 فى بطولة التايكوندو التى اقيمت بمحافظة الإسكندرية تحت سن 12 سنة.

وفاز فريق تايكوندو سموحه كروجي بطولة الإسكندرية المفتوحة بنين تحت 12 سنه، كأس أول بنين تحت 11سنة، كأس أول - بنات تحت 12 سنه كأس أول - كأس رابع - بنين تحت 8 سنوات -كأس ثاني مدربين فرق تحت 8 سنوات بنين وبنات وذلك تحت اشراف الكابتن نادين الجزار مساعد مدرب الفريق الكابتن يوسف ياسر، والمدرب العام لقطاع الناشئن الكابتن محمد الشافعي، والمدير الفني الكابتن محمد مجدى (فيرو).



