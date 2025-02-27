فعاليات الورشة الحرفية بمركز شباب مدينة دارالسلام

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج "الإدارة العامة للشباب" بالتعاون مع الادارة المركزية لتنمية الشباب "الادارة العامة لأندية الفتاة والمرأة " ورشة حرفية تحت شعار " حرفتك صنعتك"، لاعضاء اندية الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة دارالسلام خلال الفترة من السبت 23 _ 25 فبراير 2025 ضمن الخطة المركزيه لدعم اندية الفتاة.

حضر الورشة 20 فتاة من أندية الفتاه والتطوع وتضمنت تعليم حرفة "التلي والتى " تهدف الورش إلى دعم الحرف اليدويه ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية .

يأتى ذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتهن في كافة الانشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب.

تم تنفيذ الورشة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور اللواء عبدالفتاح محمد سراج محافظ سوهاج وتوجيهات الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج