إنجاز طبى.. استئصال ورم سرطاني بالقولون بتقنية 4K ICG Tower فى مستشفى جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

في إنجاز طبي استثنائي، نجح فريق جراحة الأورام بمستشفيات جامعة قناة السويس في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون الصاعد لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مستخدمين أحدث التقنيات الجراحية المتطورة 4K ICG Tower، لأول مرة بمنطقة القناة وسيناء.

اعتمد الفريق الجراحي على تقنية المنظار الجراحي 4K ICG Tower، التي توفر دقة بصرية فائقة يساعد في تحسين وضوح الرؤية الجراحية ودقة الاستئصال، كما تم استخدام صبغة ICG لتقييم تدفق الدم في الأمعاء ما يضمن بقاء الأنسجة في حالة مثالية بعد الجراحة ويقلل من المخاطر المحتملة.

وبتطبيق أسلوب الجراحة طفيفة التوغل، تمكن الأطباء من تقليل حجم التدخل الجراحي، مما يسرّع عملية التعافي ويقلل الألم والمضاعفات التي قد تصاحب العمليات التقليدية.

خرجت المريضة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي لضمان تعافيها التام.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مجال جراحة الأورام، مشيرًا إلى التزام الأطباء بتقديم أحدث الحلول العلاجية لضمان رعاية صحية متميزة للمرضى.

وبدوره، أكد الدكتور نادر النمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذا الإنجاز يعكس قدرة مستشفيات جامعة قناة السويس على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، مستندةً إلى كوادر طبية متميزة وتقنيات حديثة، مما يعزز مكانتها كمركز طبي رائد في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة في مجال جراحات الأورام المتقدمة.

كما ضم الفريق الطبي فريق التخدير والعناية المركزة، والذي قاده الدكتور مدحت لمعي، مدرس التخدير والعناية المركزة، بمشاركة الدكتور عمر صلاح، والدكتورة خلود عاشور. ولعب الطاقم التمريضي دورًا محوريًا في إنجاح العملية، بإشراف مس هدى صبحي، مشرفة العمليات، ومشاركة مس جهاد محمد إبراهيم، ومس رحاب محمد سلامة، ومس ندى حسام طنطاوي، ومس رنا غريب إمام.

