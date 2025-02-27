فتح باب التقديم ببرنامج نجوم مصرية «ستارز» لريادة الأعمال

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن فتح باب المشاركة ببرنامج «نجوم مصرية: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي - ستارز» لريادة الأعمال الذي تنظمه المؤسستان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.

يأتي ذلك استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى من برنامج «نجوم مصرية - ستارز» التدريبي الذي حرص على بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي وبما يتماشى مع متطلبات العصر.

وتركيزًا على أهمية مجال ريادة الأعمال ودوره في النهوض بالتمكين الاقتصادي للشباب، يهدف مسار ريادة الأعمال من برنامج «نجوم مصرية - ستارز» إلى توعية الشباب والفتيات وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وذلك من خلال برنامج تدريبي شامل يتضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في ريادة الأعمال بشتى مكوناتها؛ حيث يعد قطاع ريادة الأعمال محركًا أساسيًّا للاقتصاد لما له من مساهمات كبيرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتعتمد هذه الورش التدريبية على نظام التفاعل مع المحاضرين والمدربين، وتشمل أيضًا فرص التواصل المباشر مع مجموعة متميزة من رواد الأعمال بهدف الاستفادة من خبراتهم العملية وتسليط الضوء على قصص نجاحهم في مجالات أعمالهم المختلفة. على أن يحصل المشاركون في نهاية هذا البرنامج التدريبي المكثف على فرصة لعرض مشروعاتهم على لجنة متخصصة من الخبراء ورواد الأعمال لتحديد أحقيتهم في فرصة تمويل تقدمها مؤسسة حياة كريمة لأفضل مشروعات.

ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية من محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وسوهاج، والقليوبية، وأن يكون المتقدم من الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة من الجنسين، وأن يكون صاحب فكرة مبتكرة قابلة للتنفيذ يتم تقييمها من قبل المتخصصين.

آخر موعد للتقديم: يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، وسيتم التواصل مع المقبولين للمشاركة بعد الانتهاء من مرحلة فرز الطلبات المتقدمة للمشاركة بالبرنامج.