غادة شايلة الحنية فى شباب امرأة.. ايه تأثير المشاعر الطيبة على صحة القلب

كتبت مروة محمود الياس

تعيد النجمة غادة عبد الرازق تقديم فيلم "شباب امرأة" الذي قامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا مع شكري سرحان وشادية عام 1956، ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية، وذلك خلال مسلسل جديد من 15 حلقة يحمل نفس الاسم يعرض في شهر رمضان 2025.

تفاصيل المسلسل

مسلسل "شباب امرأة" يكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقي، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

شايله الحنية

وظهر في البرومو الخاص بالمسلسل، جملة تصف شخصية بطلة المسلسل بأنها "شايله الحنية"، هذا الوصف الذي يفسره لنا الأطباء وفقًا لتساؤل هام، هل المشاعر باختلاف أنواعها يتحكم فيها العقل أم القلب؟

أجاب الدكتور إبراهيم عبد الرازق استاذ جراحات القلب والشريان الاورطي جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن المشاعر باختلاف أنواعها الطيبة والحادة وكل ما يمكن أن يشعر به الإنسان من أحاسيس تؤثر على سلوكه ونفسيته وجسده، كلها شبكة واحدة تتصل لتخرج هذه المشاعر أيًا كان نوعها.

علاقة المشاعر بالقلب والعقل

وعن طبيعة اتصال المشاعر بالقلب أم العقل، أوضح عبد الرازق أن الدراسات والأبحاث تختلف في هذا الصدد، فهناك من يربط العقل وإشاراته العصبية التي يطلقها، ليصدر من الشخص مشاعر معينة، في ما أكدت دراسات أخرى على أن النهايات العصبية في القلب، والتي تتخطى أعدادها الملايين، هي أيضًا تتأثر بالمشاعر التي يشعر بها الإنسان فتجعله يتصرف بأسلوب معين.

تأثير المشاعر على صحة القلب والعقل

وأضاف أيضًا أن كلا من العقل والقلب أو المخ والقلب بشكل أوضح، يتحكمان بشكل كبير في إطلاق المشاعر، وذلك لتأثيرهم على هرمونات الجسم بشكل عام خاصة هرمون الكورتيزول، هذا الهرمون الذي له أثر السحر على كلا من النهايات العصبية في القلب والأعصاب في المخ، ليصدر مجموعة من الإشارات التي تجعل الإنسان يتأثر إما بالمشاعر الطيبة الحانية أو المشاعر القاسية المتبلدة.

تأثير المشاعر الحانية على صحة القلب والعقل

وأضاف أيضًا أن المشاعر الحانية تؤثر تأثيرًا جيدًا على كل من صحة القلب والعقل معًا، فهي تدريجيًا تقلل من فرص الإصابة بجلطات المخ وجلطات القلب وتعزز من عمل الأعصاب في كل منهما.

العوامل المؤثرة على المشاعر

وأكد على أن النهايات العصبية الكثيرة والمتعددة في عضلة القلب تتأثر مباشرة باعصاب المخ وإشاراته وهذا ما أكدته الأبحاث والدراسات، لذلك لا يمكن الفصل بينهما، لذلك المشاعر الحانية أو "الحنية" بوصف آخر، تتعلق بشكل كبير بكل من أعصاب المخ وأعصاب القلب معًا، فضلاً عن بعض العوامل الأخرى المؤثرة تأثيرًا مباشر مثل السلوك والنشاه وسمات الشخصية والبيئة وطبيعة التربية، فالمشاعر التي يصدرها الشخص تتحكم فيها الكثير من العناصر منها الجسدية والنفسية والعقلية أيضًا.

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