Vascepaعقار أمريكي من زيت السمك لعلاج جلطات القلب

محمد ثروت

Vascepa هوعقار أمريكي جديد مشتق من زيت السمك لعلاج جلطات القلب وأمراض الشرايين، وافقت عليه إدارة الأغذية والدواء الأمريكية بشكل مؤقت في انتظار الموافقة النهائية ديسمبر القادم.

وذكرت شبكة الـ CNN الأمريكية أن Vascepa يعمل على إبطاء تراكم البلاك في الشرايين وعلاج النوبات القلبية، ويعول عليه بشكل كبير للتخفيف من معاناة الشعب الأمريكي، حيث يموت أكثر من 600 ألف مواطن أمريكي سنويا بأمراض القلب.

وقد تم الكشف عن عقار Vascepa في المؤتمرالأخير للجمعية الأمريكية لأمراض القلب، باعتباره مكملا لأدوية القلب مشتق من مواد طبيعية ولايوجد به مواد كيماوية ضارة بصحة الإنسان، وقد حقق نتائج طيبة بعد اختبارات عديدة قبل الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. والتي أكدت أهميته خاصة للمرضى الذين يعانون من وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون الخطيرة الموجودة في الدم، كما يقلل العقار من خطر السكتات الدماغية أو الموت المفاجىء.