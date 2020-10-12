اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

Vascepaعقار أمريكي من زيت السمك لعلاج جلطات القلب

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:00 م
Vascepaعقار أمريكي من زيت السمك لعلاج جلطات القلب VASCEPA
محمد ثروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

Vascepa  هوعقار أمريكي جديد مشتق من زيت السمك لعلاج جلطات القلب وأمراض الشرايين، وافقت عليه إدارة الأغذية والدواء الأمريكية بشكل مؤقت في انتظار الموافقة النهائية ديسمبر القادم. 

وذكرت شبكة الـ CNN الأمريكية أن  Vascepa يعمل على إبطاء تراكم البلاك في الشرايين وعلاج النوبات القلبية، ويعول عليه بشكل كبير للتخفيف من معاناة الشعب الأمريكي، حيث يموت أكثر من 600 ألف مواطن أمريكي سنويا بأمراض القلب. 

وقد تم الكشف عن عقار Vascepa في المؤتمرالأخير للجمعية الأمريكية لأمراض القلب، باعتباره مكملا لأدوية القلب مشتق من مواد طبيعية ولايوجد به مواد كيماوية ضارة بصحة الإنسان، وقد حقق نتائج طيبة بعد اختبارات عديدة قبل الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. والتي أكدت أهميته خاصة للمرضى الذين يعانون من وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون الخطيرة الموجودة في الدم، كما يقلل العقار من خطر السكتات الدماغية أو الموت المفاجىء. 

 


امراض القلب

امراض الشرايين

نوبات قلبية

جلطات القلب

VASCEPA

الشريان التاجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسات على مليون سيدة: مشاكل الحمل تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:00 ص

دراسة هواوي عن القلب Huawei Heart Study تنال ثقة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC عن منتجات هواوي القابلة للارتداء

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:38 ص

إجراء 41 جراحة قلب مفتوح لمرضى القلب بالبحيرة بتكلفة مليون و476 ألف جنيه

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 06:42 م

خدمات علاجية متطورة ورعاية طبية متميزة بمستشفى سعاد كفافي الجامعى.. تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة العالمية لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.. والاستعانة بأمر الأطباء.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

السبت، 03 أكتوبر 2020 04:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة