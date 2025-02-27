عدد المستفيدين من دعم برنامج تكافل وكرامة بعد زيادة 25%

كتب مدحت وهبة

حرصت الحكومة على زيادة الدعم المخصص للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر إبريل 2025 بشكل دائم كما سيتم صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من البرنامج " بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه .

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أن تكافل وكرامة هو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.