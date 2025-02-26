وزارة التضامن تطلق حملة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

كتبت بتول عصام

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الثالثة من حملة "كل يوم حكاية" لعام 2025، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وقال الدكتور محمد العقبي مساعد إن الوزارة تعمل على عدد من المحاور التي تصب على صالح المواطن، وأهمها الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى محور الرعاية الاجتماعية المسؤول عن دعم الفئات الهاشية من المجتمع المصري، مؤكدًا على محور التنمية لتمكين الأسر وخصوصًا الأسر المنتجة من خلال تنفيذ معارض في كل المحافظات كمعرض "ديارنا".

وأضاف العقبي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الثالثة من حملة "كل يوم حكاية" لعام 2025، أن وزارة التضامن تعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كالعمل على محور الإصلاح المؤسسي والإصلاح التشريعي، من خلال إصدار قانون من مجلس النواب خاص بالضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك محاور متعددة في النهاية تأتي لصالح المواطن، ويظهر ذلك من خلال توزيع أكثر من 100 ألف كرتونة خلال شهر رمضان الكريم عن طريق مبادرة كل يوم حكاية.

جدير بالذكر أن مبادرة "كل يوم حكاية - رمضان 2025"، تستهدف توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية، وتجديد 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تأتي تماشيًا مع جهود الدولة المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية للمؤسسات نحو المشروعات التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن غير القادرين، في ضوء رؤية مصر 2030.